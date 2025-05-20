Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Губернатор Архангельской области подписал указ о назначении Юрия Борисова, бывшего главы госкорпорации «Роскосмос», представителем в Совете Федерации от региона. Документ размещен на портале официально опубликованных правовых актов области.

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С февраля 2025 года господин Борисов занимал должность спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Теперь в верхней палате будет заседать сразу два бывших главы «Роскосмоса». С 2023 года сенатором от Запорожской области является Дмитрий Рогозин.

Чем известен Юрий Борисов

Читать далее

Юрий Борисов находился на посту гендиректора «Роскомоса» с 15 июля 2022-го по 6 февраля 2025 года.

Подробнее о назначении — в материале «Верхняя палата приблизилась к космосу»».

Новости компаний Все