Путин и Трамп обсудили контакты России и Украины, в том числе на высшем уровне

Президент США Дональд Трамп обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возможный контакт президента России с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Детали обсуждения не приводятся.

Господин Песков отметил, что восстановленный контакт между Россией и Украиной поддерживается, так как он важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре. Конкретных решений о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины пока не принималось.

Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились 19 мая, разговор длился более двух часов. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Президент России назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил Дональда Трампа за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом.

Подробнее о разговоре двух президентов — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».