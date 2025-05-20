Песков: контакты между РФ и Украиной сейчас воссозданы и продолжаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема прямого контакта Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, восстановленный контакт с Украиной важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России начать готовить документ. Как сообщил Дмитрий Песков, в Кремле считают, что Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию текста меморандума.

Представитель Кремля также отметил, что сроков подготовки меморандума быть не может, так как в этом вопросе «дьявол кроется в деталях». Конкретных решений о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины пока не принималось.

16 мая в Стамбуле прошли первые прямые российско-украинские переговоры с весны 2022 года. По их итогам российская сторона заявила, что готова продолжать контакты, а также приняла к сведению запрос Украины на встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Подробнее о разговоре двух президентов — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».