Украина создаст постоянную расширенную переговорную группу для контактов с РФ

Киев сформирует постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией по урегулированию кризиса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая.

«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В сообщении украинского лидера также говорится, что Киев готов к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. «Украина не боится прямых переговоров с Россией»,--подчеркнул украинский лидер.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Анастасия Домбицкая