Израиль разрешит ввоз «базового объема» продовольствия в сектор Газа

Израиль разрешит ввоз на территорию сектора Газа «базового объема» продовольствия для предотвращения угрозы голода на территории. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В сообщении говорится что решение приняли по рекомендации Армии обороны Израиля из-за «оперативной необходимости расширения боевых действий против "Хамаса"». В канцелярии отметили, что страна будет прилагать усилия, чтобы лишить «Хамас» возможности взять под контроль распределение гуманитарной помощи.

18 мая ЦАХАЛ сообщила о начале наземной операции «Колесница Гидеона». Регулярные и резервные войска уже сутки ведут бои на юге и севере сектора Газа. Канцелярия господина Нетаньяху заявила, что израильская делегация на переговорах с руководством «Хамаса» в Дохе добивается капитуляции и изгнания боевиков палестинского движения из анклава.

Ранее Израиль неоднократно заявлял , что в Газе нет голода, несмотря на заявления Всемирной организации здравоохранения о разрушительных последствиях блокады гуманитарной помощи.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Газу берут измором».