Икру вывозят в багаже

Россияне вывезли с Дальнего Востока в багаже 450 т лососевой икры. Такие данные озвучили в Россельхознадзоре. Перевозки продукта без маркировки пассажирами-частниками начали считать только в ноябре 2022 года, а службу привлекли как структуру, которая имеет систему прослеживаемости. По инициативе губернаторов дальневосточных регионов в стране действует ограничение на провоз красной икры в багаже — до 10 кг на человека. Однако глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Известиям» сообщил, что, по его мнению, лимит завышен. Он считает, что вывоз в личных целях следует свести к нулю. А если человек захочет поесть икры, он может приобрести ее в магазине в своем городе или отправиться в те регионы, где ее добывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Если подобное ограничение введут, это подорвет целый сегмент рынка, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму Вадим Мамонтов: «Икра — один из лучших сувениров, которые люди везут с Дальнего Востока, гастрономический презент, который привозят для того, чтобы угостить близких, родственников, коллег по работе. И действительно в пределах 3-5 кг такой вывоз имеет место. Наверное, вывоз 5 кг — это разумное ограничение. Цифра кажется большой, но на самом деле по количеству подарков вполне себе оправдана.

Но каждый раз, когда прибываешь в аэропорт, видишь большие коробки, которые грузят в этот момент те самые коммерческие, серые дилеры, чтобы таким образом переправить икру в Москву, понимаешь, что именно они и составляют основную массу в этих 460 т. Вот их и стоит ограничивать. Но лимит для туристов не лучшим образом скажется на привлекательности Дальнего Востока, потому что на сегодняшний день эти гастрономические сувениры в виде рыбы, икры, краба, гребешка составляют значимую часть.

Все продавцы на рынках уже давно научились хорошо все упаковывать в специальные, сохраняющие температуру, пакеты, вакуумную пленку, в коробки и передаются в багаж, где летит при достаточно низкой температуре, поэтому говорить, что за восьмичасовой перелет продукты могут испортиться, наверное, не приходится. Поэтому, конечно же, хотелось бы эту возможность для туристов сохранить».

Запрет на вывоз физлицами больше 10 кг икры за один рейс действует для Камчатки, Чукотки и Хабаровского края. С апреля 2025 года это закреплено законом. А ранее ограничение действовало в качестве эксперимента. За 2,5 года наблюдений уже заметно существенное снижение браконьерских поставок, говорит управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк: «После экспериментов на Камчатке, Чукотке, это видно в определенных статистических данных, объемы браконьерской икры сокращаются. Государство активно борется с нелегальным производством, но на все 100% данную тенденцию победить будет очень сложно, все равно найдутся обходные пути. Вопрос в объемах нелегальной продукции, который поступает на рынок. То, что свыше 10 кг, требует сопроводительных документов.

До 10 кг ничего не требуется. Возможно, действительно и для такого объема теперь можно ввести условные сопроводительные документы, то есть что реально человек, который побывал условно на той же Камчатке, приобрел ее у легального продавца, даже если это рынок, то есть это какие-то мелкооптовые продажи небольших камчатских производителей. Это способствовало бы в том числе легализации данного сегмента».

За год россияне съедают около 14 тыс. т красной икры , подсчитало Росрыболовство. В 2024 году продукт стал резко расти в цене. Даже во Владивостоке цена за 1 кг доходила до 11 тыс. руб. Это на 4 тыс. руб. дороже чем было в 2023-м. Это связано со снижением производства икры лососевых. Оно упало в 2,5 раза до 9 тыс. т, сообщал в ноябре Росстат. Сейчас в специализированном магазине килограмм икры кеты, горбуши или форели стоит около 8 тыс. руб. У продавцов через частные объявления можно купить в половину этой цены.

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Светлана Белова