Цены расслабились после праздников

На Дальнем Востоке снизились отпускные цены на красную икру. Это связано с тем, что на складах у производителей остался большой запас сырья, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. Так, в опте стоимость соленой икры горбуши снизилась в полтора раза, а кеты — на 15%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если спрос на деликатес продолжит падать, цены могут вернуться к уровню весны 2024 года, не исключает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев: «Сейчас мы видим признаки коррекции. Это означает, что небольшие партии икры стали появляться на рынке по спецпредложениям на 10-15% ниже, чем в декабре. Это касается в основном икры горбуши, поскольку икры кеты и нерки сильно меньше, практически вся она была распродана до Нового года. Связано это с тем, что некоторые производители оставили некоторое количество продукции в надежде на последующий рост.

Однако сейчас мы видим довольно значительное снижение спроса во многих сегментах — и в продовольственных, и в непродовольственных, и оно толкает цены вниз.

Что касается прогноза на ближайшие несколько месяцев, то он не определен. Если спрос продолжит падать, то, конечно, он утянет за собой и цены вниз, деваться будет некуда. Если же стабилизируется или подрастет, то подорожание при этом неизбежно. Но с моей точки зрения, более реалистичен первый сценарий, так как рынок пока к таким прайсам не готов. В качестве исключения на Новый год мы себе можем позволить покупать икру по таким ценам, а для ежедневного потребления она выглядит несколько дорогой. Я ожидаю продолжения тенденции и коррекцию по сравнению с ценами декабря процентов на 15, может быть, на 20. При этом у нас инфляция в разных сегментах ведет себя по-разному: где-то 30% или 40%, где-то 10%. Если брать на круг официальную статистику в 9%, то пока мы входим в эту весну с учетом инфляции процентов на 10 выше. Если мой прогноз сбудется, и коррекция произойдет процентов на 20 по сравнению с декабрем, то с учетом этого показателя мы как раз на весенние цены и выскочим».

В 2024 году производители отмечали рекордно низкий улов, что спровоцировало рост цен на красную икру почти вдвое: в рознице они достигали 10 тыс. руб. за килограмм. Опрошенные “Ъ FM” игроки рынка отмечают, что перед Новым годом купить икру у многих заводов оказалось проблематично, однако сейчас те же предприятия предлагают приобрести товар по сниженной стоимости. Впрочем, на ценниках в магазинах все это вряд ли отразится, заметил основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» Алексей Рудько: «Мы купили продукцию по более высоким ценам перед Новым годом, и сейчас это снижение, конечно, будет отражаться на наших возможностях ее продать. Придется или в ноль реализовывать, или еще что-то. Из-за чего все произошло? Рыбы на самом деле было много поймано. Просто рассказали эту историю о недостаточном улове, и под шумок задрали цены так, что многие люди себе не смогли даже позволить ее купить на Новый год.

Продажи значительно упали, и сейчас, понимая, что надо бы этот товар хоть как-то реализовать, компании начинают скидывать цены, которые были заранее слишком завышены.

Я впервые столкнулся с тем, чтобы икра начинала дешеветь после праздников. Зачастую случается наоборот, потому что она действительно оставалась в малом количестве, до нового вылова уже ее растягивали и, соответственно, цену поднимали и продавали подороже. Сейчас многие могут попасть впросак из-за того, что крупные игроки стали скидывать цену, и сейчас под видом этого могут легко продать прошлогоднюю икру или какую-нибудь имитированную. Поэтому непонятно, что будет на рынке из-за этого резкого понижения. Что касается розницы, то большинство компании эту продукцию закупили сезонно, поэтому у нас примерно такая же цена, которая останется на уровне 12 тыс. руб. за килограмм».

Снижение ключевой ставки помогло бы стабилизировать рынок, однако после рекордного подорожания икры потребители начали отдавать предпочтение другим товарам, отметил технолог, основатель компании «А-Икра» Ярослав Викторов:

«Многие компании-производители именно красной икры на Дальнем Востоке выходят на рынок и готовы снижать цены, потому что у них есть объем.

Видимо, была тактика максимально поднять стоимость в прошлом году для того, чтобы, может быть, окупить какие-то вложения, которые у них были в путину. Потому в 2024-м она была ниже прогноза, а затраты примерно одинаковые всегда у рыбаков. Производители хотели таким образом заложить большую маржу, окупить себестоимость, поэтому и создавался дефицит на рынке даже в преддверии Нового года. Если мы говорим о рискованных отраслях, то рынок икры именно такой, потому что имеешь дело со скоропортящейся продукцией. В случае повышения ключевой ставки, процентных ставок по кредитам уровень риска влияет на то, что и маржа тоже растет, потому что производитель понимает, что определенную часть вынужден отдать банку, инвесторам и так далее. Возможно, с понижением ставки у нас эта составляющая тоже понизится.

Красная икра в прошлом году ушла в совершенно другой сегмент. То есть если до этого она торговалась 4-5 тыс. за кг, а это было в принципе по карману каждому, то в 2024-м от самой дешевой черной икры они стали отличаться в 2,5 раза. Такого не было никогда. Те, кто мог себе позволить красную икру до этого, перешли на другие товары, ту же самую икру сига, омуля, форели. То есть люди выбирали все-таки более дешевые аналоги».

В Москве оптовая продажа икры кеты уменьшилась на 7%, горбуши — менее чем на 1%. Средняя цена такой продукции составляет около 8 тыс. руб.

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Ольга Крупеник