Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию двух приграничных городов

Глава Сумской администрации Михаил Мельник призвал эвакуироваться жителей двух украинских городов Белополье и Ворожба. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Эвакуация должна произойти в срочном режиме. Жителей перевезут в безопасное место, подробности не уточняются.

Оба города находятся менее чем в 10 км от границы с Курской областью. Через них проходят автомобильные дороги — Т-1908, Т-1917 и Т-1918. В 2024 году в Белополье проживали примерно 6 тыс. человек, в Ворожбе — около 4 тыс.

Эти города эвакуируют не в первый раз. «Заблаговременную эвакуацию» уже объявляли в Белополье и Ворожбе в мае 2024 года. 2 мая этого года Минобороны РФ сообщало о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области. Также ведомство докладывало, что группировка «Север» добивается успехов рядом с границей региона.

Екатерина Отрашкевич