Песков прокомментировал слова Дурова о вмешательстве Франции в дела Румынии
Европейские страны давно вмешиваются во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова основателя Telegram Павла Дурова, утверждавшего, что власти Франции просили его "заставить замолчать консерваторов в Румынии" перед президентскими выборами.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу,— сказал Песков (цитата по ТАСС).— Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем».
Господин Песков высказал мнение, что, помимо Франции, в дела других государств также вмешиваются Великобритания и Германия.
Французский МИД ранее выступил с опровержением информации о вмешательстве Парижа в румынские выборы, вскоре обвинения отвергло Главное управление внешней безопасности (DGSE) Франции.