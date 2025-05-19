Песков прокомментировал слова Дурова о вмешательстве Франции в дела Румынии

Европейские страны давно вмешиваются во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова основателя Telegram Павла Дурова, утверждавшего, что власти Франции просили его "заставить замолчать консерваторов в Румынии" перед президентскими выборами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу,— сказал Песков (цитата по ТАСС).— Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем».

Господин Песков высказал мнение, что, помимо Франции, в дела других государств также вмешиваются Великобритания и Германия.

Французский МИД ранее выступил с опровержением информации о вмешательстве Парижа в румынские выборы, вскоре обвинения отвергло Главное управление внешней безопасности (DGSE) Франции.