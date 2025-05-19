Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше

Кандидат от правящей польской партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский набрал 30,8% голосов на выборах президента. На втором месте — кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 29,1%. Об этом говорят данные экзитпола лаборатории Ipsos. Всего в первом туре приняли участие 13 кандидатов.

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Третье место занял Славомир Ментцен, который участвовал от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация». Он набрал 15,4% голосов.

Так как ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов, пройдет второй тур. В него войдут Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Второй тур назначен на 1 июня.

Подробнее о выборах в Польше — в материале «Ъ» «Польский электорат зашел на второй круг».