Польский электорат зашел на второй круг

В воскресенье, 18 мая, в Польше прошел первый тур президентских выборов, который не выявил победителя. Второй тур состоится 1 июня, и в нем примут участие кандидаты двух ведущих политических сил страны, набравшие больше всех голосов. Фаворит гонки — представитель правящей «Гражданской платформы», мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы прочили ему 34% голосов. Его соперник — глава Института национальной памяти, кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий — пользуется поддержкой 27% избирателей. В случае победы во втором туре господина Тшасковского закончится период политического двоевластия и премьер-министр Дональд Туск сможет реализовать предвыборную программу 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиратели голосуют на президентских выборах в Гданьске

Фото: Lukasz Glowala / Reuters Избиратели голосуют на президентских выборах в Гданьске

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В первом туре, который прошел 18 мая, участвовали 13 кандидатов — от проевропейских либералов до ультраправых националистов. Основная борьба развернулась между мэром Варшавы Тшасковским и главой Института национальной памяти Навроцким. Первый представляет правящую «Гражданскую платформу» премьера Туска, второго поддержала партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС). Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Опросы показывали, что этого не добьется ни один из них — и в итоге второй тур неизбежен. Лидер гонки — Рафал Тшасковский с 34% поддержки (опрос Super Express от 16 мая), за ним следует Кароль Навроцкий с 27%. На третьем месте — кандидат от ультраправой «Конфедерации» Славомир Менцен, за которого готовы были проголосовать 13%. Именно его электорат может оказать ключевое влияние на итоги второго тура.

Польские опросы общественного мнения считаются довольно точными: на парламентских выборах 2023 года расхождение между средними значениями опросов и фактическими результатами составило менее 1%.

Предварительные итоги первого тура станут известны к утру 19 мая, окончательные — до наступления вторника. Несмотря на лидерство Рафала Тшасковского, его победа в целом не гарантирована. Исход определят два фактора: явка 1 июня и поведение избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов. Славомир Менцен уже заявил, что не поддержит ни одного из финалистов, что может привести к частичному бойкоту второго тура его сторонниками. Тем не менее значительная часть его электората, вероятно, поддержит Кароля Навроцкого, который в последние недели активно апеллировал к избирателям, придерживающимся правых и консервативных взглядов.

До выборов Кароль Навроцкий успел получить символическую поддержку президента США Дональда Трампа, который принял его в Белом доме 2 мая — после семи с половиной часов ожидания. Кроме того, господин Навроцкий заручился поддержкой лидера «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона, набравшего 41% голосов в первом туре президентских выборов в Румынии и претендующего на победу во втором, который прошел в воскресенье. Господин Симион принял участие в предвыборном митинге Кароля Навроцкого в Забже и назвал его «будущим президентом Польши». Если прогноз сбудется, это станет крупной победой ПиС после поражения на выборах 2023 года, но также усилит общественную поляризацию — особенно на фоне затяжного конфликта между президентом от ПиС Анджеем Дудой и премьером Туском.

Хотя президент Польши не обладает широкими полномочиями, он может накладывать вето на законопроекты.

Этим правом Анджей Дуда регулярно пользовался с конца 2023 года, блокируя инициативы правительства. У правящей коалиции недостаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето. Если победит Кароль Навроцкий, такая динамика продолжится, и «Гражданской платформе» придется демонстрировать эффективность реформ в условиях политического противостояния. Задачей «Права и справедливости» станет сохранение курса и подготовка к возвращению к власти в 2027 году.

Если же президентом станет Рафал Тшасковский, это обеспечит согласованную работу ветвей власти и позволит приступить к реализации реформ. В первую очередь речь идет о судебной системе: ее несоответствие нормам ЕС в прошлом привело к конфликту между Варшавой и Брюсселем и заморозке финансирования Польши. Дональд Туск обещал восстановить независимость судов и изменить состав Национального совета юстиции. Однако Анджей Дуда направил соответствующий законопроект в Конституционный суд, и он там завис. Обещания о реформе государственных СМИ и либерализации абортов также не были реализованы, в том числе из-за противодействия президента.

Единственным направлением, по которому кандидаты, вероятно, смогут достичь согласия, остается оборона.

В предвыборных программах обоих заложена цель довести расходы на оборону до 5% ВВП — одного из самых высоких уровней в НАТО. Поддержка Киева также не вызывает разногласий, но господин Навроцкий увязывает вступление Украины в ЕС с разрешением ее исторических споров с Польшей, в том числе по вопросу признания Волынской резни.

Вероника Вишнякова