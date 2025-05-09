Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Киева за Patriot

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии ультраправый Джордже Симион предложил обязать Украину возместить полученную страной румынскую систему ПВО Patriot. Об этом сообщает издание Digi24.

«Для обороны у нас есть НАТО, а не Европейский союз. (...) Румыния больше не даст ни одного лея другой стране, а сосредоточится на собственном населении»,— заявил господин Симион.

По его словам, за зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, переданный экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другие расходы Бухарест должен получить выгоду. Симион подчеркнул, что позиция Румынии относительно конфликта на Украине — нейтралитет, а не эскалация.

Ранее Джордже Симион победил в первом туре выборов президента Румынии. После подсчета 100% бюллетеней политик получил 40,96%. Господин Симион представляет «Альянс за объединение румын».

Подробнее о президентских выборах в Румынии — в материале «Ъ».