Представителя России на «Интервидении» объявят 19 мая

На «Первом канале» 19 мая в 19:50 мск сообщат, кто будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». Имя участника назовут в эфире программы «Пусть говорят».

Конкурс проведут в сентябре на московской площадке «Live Арена». Еще неизвестно, какие страны будут участвовать в нем, говорил в апреле директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов. Он утверждал, что участников будет не менее 20.

«Интервидение» — это аналог «Евровидения». Указ о проведении конкурса в феврале подписал президент России Владимир Путин.

О том, как прошло «Евровидение» в 2025 году,— в материале «Ъ» «Австрия заглушила политику».