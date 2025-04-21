Музыкальный конкурс «Интервидение» проведут на «Live Арене»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на московской площадке «Live Арена». Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов. Он уточнил, что в мероприятии примут участие не менее 20 стран, но их состав определяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Вся работа ведется при поддержке МИДа, но мы не являемся ведущей силой для таких конкурсов»,— рассказал господин Алимов ТАСС. По поводу количества стран-участниц дипломат отметил, что все зависит от формата финального шоу и эфирного времени. «Этим занимаются профессионалы, которые знают, сколько им нужно артистов на сцене»,— пояснил он.

По словам Александра Алимова, конкурсу придается особое значение. Дипломат убежден, что «Интервидение» будет очень красивым мероприятием и у участников все получится.

«Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье. Указ о проведении конкурса в феврале подписал президент Владимир Путин. «Интервидение» — это аналог «Евровидения». Представитель России на конкурсе еще не выбран.

Подробности — в материале «Ъ» «Песня на низком старте».