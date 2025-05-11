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Он не аббат. Он кардинал

Как правильно произносить мирское имя папы Льва XIV

Избрание нового папы сопровождалось не только радостью католиков по всему миру, но и некоторой путаницей в вопросе о фамилии того, кто взошел на папский престол под именем Льва XIV. “Ъ” разобрался в том, почему это произошло и как на самом деле следует писать по-русски Prevost.

Папа римский Лев XIV

Папа римский Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа римский Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Кардинала, который стал новым папой римским, не называли среди основных претендентов на престол святого Петра, а потому, несмотря на важную должность и многолетнее служение, он не был широко известен. И у журналистов, сообщивших о его избрании вечером 8 мая, начались сложности с тем, как правильно передать французскую по происхождению фамилию уроженца США, который стал новым главой Римско-католической церкви.

Русскоязычные средства массовой информации (как в самой России, так и во всем мире) назвали кардинала Робертом Прево.

Возможно, по аналогии с куда более известным в России человеком с фамилией Prevost (точнее, Prevost — с надстрочным знаком над е).

Аббатом Антуаном Франсуа Прево, одним из крупнейших писателей Франции XVIII века, подарившим миру историю Манон Леско. Роман был бесконечно популярен, войдя едва ли не во все мыслимые антологии мировой литературы, выпущенные как в Российской империи, так и в Советском Союзе.

Что известно о новом папе римском Льве XIV

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Но из сходства фамилий в иностранных языках не следует их одинаковая передача в русском. Никто не называет актрису Эмму Уотсон Эммой Ватсон только потому, что ее однофамилец — знаменитый герой книг и фильмов о Шерлоке Холмсе. Правда, и вариант перевода «доктор Уотсон» неуместен: традиционное написание принято сохранять. Поэтому женщина, у которой Холмс и Ватсон/Уотсон снимали жилье на Бейкер-стрит,— миссис Хадсон, но река в США — Гудзон, а автор антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли — внук известного биолога XIX века Томаса Гексли.

Что касается фамилии кардинала, для выбора верного написания не нужно обращаться к традиции, достаточно послушать.

Одно из основных, базовых правил передачи иноязычных имен — выбирать тот из вариантов прочтения, который использует сам человек. В случае с Робертом Превостом это вполне возможно.

7 мая, в самом начале конклава, он вместе с другими кардиналами давал клятву сохранять в тайне все, что произойдет за закрытыми дверями Сикстинской капеллы. И этот момент зафиксирован. Громко и отчетливо кардинал произносит: «Я, Роберт Фрэнсис, кардинал Превост, обещаю, обязуюсь и клянусь. И да поможет мне Бог и эти Святые Писания, которых я касаюсь своей рукой».

Более того, сам кардинал, уже избранный папой, стоял в нескольких метрах от балкона собора Святого Петра в Ватикане, когда с него по всему миру разнеслось: «У нас есть папа... Господин Роберт Фрэнсис, Святой Римской Церкви кардинал Превост».

Кардинал Прево становится, таким образом, кардиналом Превостом. Точнее, дальше его будут называть в основном Львом XIV. У папы римского фамилии нет.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Новый папа римский Лев XIV

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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