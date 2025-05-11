Он не аббат. Он кардинал

Избрание нового папы сопровождалось не только радостью католиков по всему миру, но и некоторой путаницей в вопросе о фамилии того, кто взошел на папский престол под именем Льва XIV. “Ъ” разобрался в том, почему это произошло и как на самом деле следует писать по-русски Prevost.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Кардинала, который стал новым папой римским, не называли среди основных претендентов на престол святого Петра, а потому, несмотря на важную должность и многолетнее служение, он не был широко известен. И у журналистов, сообщивших о его избрании вечером 8 мая, начались сложности с тем, как правильно передать французскую по происхождению фамилию уроженца США, который стал новым главой Римско-католической церкви.

Русскоязычные средства массовой информации (как в самой России, так и во всем мире) назвали кардинала Робертом Прево.

Возможно, по аналогии с куда более известным в России человеком с фамилией Prevost (точнее, Prevost — с надстрочным знаком над е).

Аббатом Антуаном Франсуа Прево, одним из крупнейших писателей Франции XVIII века, подарившим миру историю Манон Леско. Роман был бесконечно популярен, войдя едва ли не во все мыслимые антологии мировой литературы, выпущенные как в Российской империи, так и в Советском Союзе.

Но из сходства фамилий в иностранных языках не следует их одинаковая передача в русском. Никто не называет актрису Эмму Уотсон Эммой Ватсон только потому, что ее однофамилец — знаменитый герой книг и фильмов о Шерлоке Холмсе. Правда, и вариант перевода «доктор Уотсон» неуместен: традиционное написание принято сохранять. Поэтому женщина, у которой Холмс и Ватсон/Уотсон снимали жилье на Бейкер-стрит,— миссис Хадсон, но река в США — Гудзон, а автор антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли — внук известного биолога XIX века Томаса Гексли.

Что касается фамилии кардинала, для выбора верного написания не нужно обращаться к традиции, достаточно послушать.

Одно из основных, базовых правил передачи иноязычных имен — выбирать тот из вариантов прочтения, который использует сам человек. В случае с Робертом Превостом это вполне возможно.

7 мая, в самом начале конклава, он вместе с другими кардиналами давал клятву сохранять в тайне все, что произойдет за закрытыми дверями Сикстинской капеллы. И этот момент зафиксирован. Громко и отчетливо кардинал произносит: «Я, Роберт Фрэнсис, кардинал Превост, обещаю, обязуюсь и клянусь. И да поможет мне Бог и эти Святые Писания, которых я касаюсь своей рукой».

Более того, сам кардинал, уже избранный папой, стоял в нескольких метрах от балкона собора Святого Петра в Ватикане, когда с него по всему миру разнеслось: «У нас есть папа... Господин Роберт Фрэнсис, Святой Римской Церкви кардинал Превост».

Кардинал Прево становится, таким образом, кардиналом Превостом. Точнее, дальше его будут называть в основном Львом XIV. У папы римского фамилии нет.

Андрей Келекеев