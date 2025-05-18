В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV

В Ватикане началась интронизация папы римского Льва XIV. Перед началом церемонии понтифик объехал на автомобиле площадь Святого Петра и поприветствовал верующих. Торжественная литургия в соборе Святого Петра ознаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви. Трансляция мероприятия ведется на Youtube-канале Vatican News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV на площади Святого Петра перед началом церемонии интронизации

Фото: Domenico Stinellis / AP Папа Лев XIV на площади Святого Петра перед началом церемонии интронизации

Фото: Domenico Stinellis / AP

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди приглашенных на церемонию — вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский. Россию на интронизационной мессе представляет глава Минкульта Ольга Любимова.

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

Подробности — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».