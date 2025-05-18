В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV
В Ватикане началась интронизация папы римского Льва XIV. Перед началом церемонии понтифик объехал на автомобиле площадь Святого Петра и поприветствовал верующих. Торжественная литургия в соборе Святого Петра ознаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви. Трансляция мероприятия ведется на Youtube-канале Vatican News.
Папа Лев XIV на площади Святого Петра перед началом церемонии интронизации
Фото: Domenico Stinellis / AP
На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди приглашенных на церемонию — вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский. Россию на интронизационной мессе представляет глава Минкульта Ольга Любимова.
Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.
Подробности — в материале «Ъ» «Он не аббат. Он кардинал».