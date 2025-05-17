Президент Палестины Аббас призвал «Хамас» отказаться от контроля в секторе Газа

Сегодня в Багдаде (Ирак) стартовал 34-й арабский саммит. В нем принял участие президент Палестины Махмуд Аббас. В своей речи на саммите господин Аббас призвал прислушаться к арабскому плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, движению «Хамас» и другим группировкам необходимо отказаться от контроля в секторе Газа и передать оружие Палестинской автономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thaier Al-Sudani / Pool / Reuters Фото: Thaier Al-Sudani / Pool / Reuters

«Этот (арабский.— “Ъ”) план будет включать постоянное прекращение огня, освобождение всех заложников и заключенных, обеспечение потока гуманитарной помощи и полный вывод оккупационных войск из сектора Газа»,— говорится в сообщении палестинского агентства Wafa.

Лидер Палестины отметил важность проведения международной конференции в Каире для обсуждения плана реконструкции сектора Газа. Не менее важными пунктами плана, по его словам, являются полное перемирие и прекращение односторонних мер Израиля, «нарушающих международное право». Наконец, на палестинской земле необходимо создать независимое и всемирно признанное государство, заключил Махмуд Аббас.

Подробнее о разрешении конфликта в Газе — в материале «Ъ» «Миру примеряют варианты».