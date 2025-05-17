Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Абхазии и Южной Осетии

Президент Владимир Путин подписал указ, смягчающий условия для получения гражданства России для жителей Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно указу, сокращен список требований к желающим получить гражданство. Из него исключили необходимость проживать в России на протяжении пяти лет (со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ).

Граждане Абхазии, постоянно проживающие в республике, могут подать заявление в дипломатическое представительство РФ. Аналогичные условия предусмотрены для граждан Южной Осетии на территории их республики.

В апреле господин Путин подписал указ об упрощении порядка выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии. Нововведения касаются тех, у кого есть вид на жительство или паспорт РФ. Новый порядок действует до апреля 2026 года.

О снижении числа желающих получить гражданство РФ — в материале «Ъ» «Паспортная аномалия».