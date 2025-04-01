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Коммерсантъ FM
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Путин упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии. Нововведения касаются тех, у кого есть вид на жительство или паспорт РФ. Новый порядок будет действовать до 1 апреля 2026 года.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При наличии действительного абхазского водительского удостоверения граждане республики смогут получить права без сдачи экзамена и прохождения медицинского освидетельствования. При этом получить российские права можно будет в том числе на территории Абхазии.

Согласно документу, правительство должно освободить граждан Абхазии от уплаты госпошлины за выдачу российских прав. Указ вступает в силу со дня его подписания.

С сегодняшнего дня иностранцы, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, не могут использовать зарубежные права на территории России. Для тех, кто не поменял водительское удостоверение на российское, штраф составит 5–15 тыс. руб. Обязанность получить российские права касается и россиян с зарубежными правами, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранных прав осталось на неделю».

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