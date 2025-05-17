Трамп назвал невозможной сделку по Украине без его участия

Президент США Дональд Трамп сказал, что урегулирование конфликта на Украине без его участия невозможна, поскольку между Москвой и Киевом «очень много ненависти». Он также выразил уверенность в том, что у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Я чувствовал, что встречи (России и Украины в Стамбуле,— "Ъ") без меня не может быть. Я не думаю, что без меня будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти. У нас хорошие отношения с Путиным. Думаю, у нас получится достичь сделки. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

Как добавил президент США, его спецпосланник Стив Уиткофф проделал удивительную работу, но из-за сложившейся ситуации урегулировать конфликт может только он сам. Дональд Трамп также вновь сообщил, что введет новые санкции в отношении России, если заключить сделку не получится.

О российско-украинских переговорах — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».