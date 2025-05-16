CNN: Трамп заявил, что может позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение боевых действий на Украине. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, вылетая из Абу-Даби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся»,— цитирует его CNN.

«Я думаю, мы решим это, а может, и нет, но, по крайней мере, мы будем знать,— добавил он. — Если все же не решим, это будет очень интересно».

Ранее в пятницу господин Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, «как только получится это организовать». 15 мая госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита с российским лидером, исходя из результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, передавало Reuters.

Анастасия Домбицкая