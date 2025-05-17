Главные новости к утру 17 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина не смогут заключить сделку без его участия. Он также вновь допустил введение новых санкций в отношении Москвы.

Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США на фоне увеличения госдолга страны.

В Курской области в результате атаки FPV-дрона без света остались город Рыльск, поселки Коренево и Глушково.

По протестующим в Ливии открыли огонь. Они требовали отставки Правительства национального единства (ПНЕ). СМИ также писали, что четыре министра (ПНЕ) ушли в отставку.