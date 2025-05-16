Рыльск в Курской области остался без света после атаки дрона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. Поврежден трансформатор, из-за чего город и еще несколько населенных пунктов остались без света.

«В результате удара незначительно поврежден трансформатор. Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково, которые запитаны от Рыльской подстанции»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам главы Курской области, на электроподстанцию выехали аварийные службы. Он также написал, что рассчитывает на восстановление электроснабжения в ближайшее время.