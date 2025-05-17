Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА1. При этом прогноз изменен с «негативного» на «стабильный».

«Понижение рейтинга на одну ступень по 21-уровневой рейтинговой шкале отражает более чем десятилетний рост госдолга и коэффициентов процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом»,— говорится в сообщении на сайте Moody's.

Как уточнило рейтинговое агентство, администрация США и Конгресс не смогли договориться о мерах, которые бы изменили тенденцию к значительному бюджетному дефициту и росту процентных расходов. В ближайшие 10 лет Moody's ожидает увеличения дефицита. Госдолг США к 2035 году может вырасти до 134% ВВП.

В июле 2024 года госдолг США впервые в истории превысил $35 трлн. В апреле 2025-го Минфин Соединенных Штатов уточнил, что показатель увеличился до $36,6 трлн, что составляет более 122% ВВП страны.