Франция подала иск против Ирана в суд ООН

Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за нарушения обязательств по предоставлению консульской защиты. Дело касается граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари, которых в 2022 году задержали в Иране по обвинению в шпионаже.

«На протяжении трех лет Сесиль Колер и Жак Пари удерживаются в качестве заложников в Иране, содержатся в ужасных условиях, которые равносильны пыткам, и лишены консульских визитов»,— сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (цитата по Le Figaro).

40-летняя Сесиль Колер и 70-летний Жак Пари в 2022 году отправились в Иран в качестве туристов. В последний день поездки, 7 мая, их задержали. Власти Франции называют Сесиль Колер и Жака Пари государственными заложниками. France 24 уточняет, что арестованных французов содержат в тегеранской тюрьме Эвин в секции для политических заключенных.