Главный прокурор МУС временно оставил пост из-за обвинений в домогательствах

Международный уголовный суд (МУС) сообщил, что главный прокурор Карим Хан уходит в административный отпуск. Он прекратит исполнять свои обязанности до окончания расследования дела о сексуализированных домогательствах.

Сообщение канцелярии МУС распространило агентство AFP. В публикации указано, что расследование проводят независимые следователи ООН. Карим Хан обвинения в свой адрес отрицает.

В ноябре 2024 года Reuters писало, что МУС начнет внешнее расследование в отношении Карим Хана. По информации The Washington Post, обвинения в домогательствах в отношении прокурора связаны с несколькими инцидентами, которые произошли в Нидерландах и США в течение года. Reuters уточняет, что Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне внимания СМИ к делу.

В 2023 году Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой. В 2024 году он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Главный прокурор МУС может стать обвиняемым».