Главный прокурор МУС может стать обвиняемым

Международный уголовный суд (МУС) начинает расследование обвинений в сексуальных домогательствах против своего главного прокурора Карима Хана. Совпадение или нет, но первые обвинения против него появились незадолго до того, как господин Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его тогдашнего министра обороны Йоава Галанта. Сам фигурант скандала, отрицающий свою вину, не стал прямо обвинять Израиль в причастности к появлению таких обвинений, но отметил: за последние месяцы он и суд подверглись «широкому спектру нападений и угроз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный прокурор МУС Карим Хан (в центре) выдал ордер на арест членов руководства Израиля вскоре после того, как его самого обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Peter Dejong / Reuters Главный прокурор МУС Карим Хан (в центре) выдал ордер на арест членов руководства Израиля вскоре после того, как его самого обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Peter Dejong / Reuters

О решении МУС начать расследование обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против главного прокурора суда Карима Хана, западные новостные агентства сообщили в минувшие выходные. По данным агентства AP, такое решение было одобрено на заседании надзорного органа суда — Ассамблеи государств—участников Римского статута 7 ноября. После этого среди государств-членов распространили внутренний документ с уведомлением о начале расследования, в котором также содержался призыв к господину Хану отказаться от исполнения своих обязанностей на время разбирательства. Пока, впрочем, 54-летний британский юрист этим рекомендациям не внял.

Впервые эта история всплыла в ряде западных СМИ в середине октября.

Выяснилось, что еще в мае этого года сотрудница МУС тридцати с небольшим лет, которую Карим Хан лично перевел в свой офис из другого отдела в штаб-квартире МУС в Гааге, пожаловалась двум коллегам на неподобающее поведение своего шефа.

Он якобы то настойчиво просил ее полежать с ним в постели во время одной из командировок, то в течение десяти минут ломился к ней в номер в три часа утра, то несколько раз просил ее поехать с ним в отпуск. И все это не считая нескольких случаев «сексуальных прикосновений».

В общей сложности сексуальные домогательства господина Хана к его подчиненной продолжались, как утверждается, около года — с апреля 2023 года по апрель 2024-го. После жалоб женщины коллегам внутренний надзорный орган суда провел собственное расследование, но, поскольку в итоге сама жертва в силу разных причин решила не подавать на шефа официальное заявление, главного прокурора МУС так и не допросили по этому щекотливому делу. Пять дней спустя внутреннее расследование было закрыто, а господину Хану настоятельно рекомендовали свести к минимуму контакты с этой женщиной.

Запущенное сейчас новое расследование решили сделать внешним, то есть доверить его проведение не некоей структуре ООН, чтобы избежать конфликта интересов, а сотрудникам правоохранительных органов из Европы или сторонней юридической фирме. При этом, однако, за скобками остался ответ на вопрос, с чьей подачи и по какой причине в МУС решили вновь открыть разбирательство в отношении своего главы.

Вполне вероятно, что история вокруг домогательств так бы и осталась замятой или по крайней мере не получила бы столь пристального медийного внимания, если бы не скандальный политический контекст, в котором она произошла.

В мае этого года Карим Хан обратился к МУС с запросом выписать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения «Хамас» по обвинению в военных преступлениях.

И хотя позднее Карим Хан не стал прямо связывать Израиль с выдвинутыми против него самого обвинениями в сексуальных домогательствах, он не преминул отметить, что они совпали с «кампанией дезинформации» против его офиса. «Нет никакой правды в предположениях о таком неправомерном поведении. Я работал при различных обстоятельствах в течение 30 лет, и никто никогда не подавал на меня подобных жалоб»,— отметил герой скандала в публичном заявлении в октябре.

Впрочем, как отмечала тогда газета The Wall Street Journal, обращает на себя внимание тот факт, что Карим Хан выдал ордер на арест премьера Нетаньяху вскоре после того, как сам был заподозрен в сексуальных домогательствах. И, видимо, для того, чтобы отвлечь внимание от обвинений в свой адрес, угрожающих ему как минимум отставкой, предполагает газета.

Напомним, что именно Карим Хан выдал в марте 2023 года ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за якобы «незаконную депортацию» сотен детей с Украины. Москва, напомним, отвергла все обвинения, назвав этот шаг неприемлемым, а приписываемую ей «политику депортации» — гуманитарной кампанией по защите сирот и детей, брошенных в зоне конфликта. Со своей стороны, МВД России объявило Карима Хана в розыск.

Наталия Портякова