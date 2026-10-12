В Париже сгорел исторический рынок
12.10.2026, 15:54
Ночью в центре Парижа произошел сильный пожар на крытом продуктовом рынке Анфан-Руж (Marche des Enfants Rouges), сообщает Le Parisien. Основанный в 1615 году исторический рынок, расположенный в 3-м округе, был полностью уничтожен огнем. Он занимал около 1 тыс. кв. м.
Сигнал тревоги поступил в 04:15 по местному времени. На месте работали около 150 пожарных и 50 единиц техники, пострадавших нет. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Власти отметили, что удалось избежать повреждения соседних домов.
В 1982 году рынок, название которого переводится с французского как «Рынок красных детей», был признан историческим памятником. Свое название он получил в память о носивших красную одежду детях-сиротах из расположенного неподалеку приюта, основанного еще в 1536 году сестрой короля Франциска I, Маргаритой Наваррской.