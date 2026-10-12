В Париже сгорел исторический рынок

В 1982 году рынок, название которого переводится с французского как «Рынок красных детей», был признан историческим памятником. Свое название он получил в память о носивших красную одежду детях-сиротах из расположенного неподалеку приюта, основанного еще в 1536 году сестрой короля Франциска I, Маргаритой Наваррской.