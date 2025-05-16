Мединский словами Бисмарка предостерег желающих обмануть Россию

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя переговоры в Стамбуле, процитировал первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка: «Рано или поздно русские всегда приходят за своим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Бисмарк, долгое время бывший послом в Петербурге, прекрасно понимал Россию. Он предупреждал: никогда не пытайтесь обмануть русских или что-то у них украсть — они все равно вернут свое»,— заявил Мединский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Мединский — глава российской делегации на переговорах с Украиной. По итогам сегодняшней встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Российская делегация готова продолжать диалог и рассмотреть предложение о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

О ходе переговоров — в онлайн-трансляции «Ъ».