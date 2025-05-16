Умеров: Россия и Украина обсуждали прекращение огня и обмен пленными

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле стороны обсуждали прекращение огня и обмена пленными, передает агентство «РИА Новости». Он не сообщил, удалось ли сторонам достичь взаимопонимания по какому-либо из вопросов. Российская сторона не подтверждала эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Мы говорили с нашими партнерами, и целью наших переговоров было прекращение огня»,— сказал Рустем Умеров.

Ранее российские агентства сообщили, что стороны прекратили дискуссии. «РИА Новости» утверждало, что российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились. Агентство «Интерфакс» писало о паузе на переговорах. Агентство AFP со ссылкой на украинского чиновника передавало, что делегации могут продолжить переговоры, но конкретных планов относительно возобновления процесса нет.

Встреча РФ и Украины стартовала в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая