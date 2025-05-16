Алексей Воробьев возглавит предвыборный штаб Дениса Паслера

Председатель правительства Свердловской области в 1996–2007 годах и член совета директоров ЗАО «Ренова — Строй Груп — Академическое» Алексей Воробьев возглавит штаб общественной поддержки врио губернатора Дениса Паслера на выборах главы региона, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. «Алексей Воробьев пользуется доверием и уважением со стороны Дениса Паслера. Они давно знакомы и врио губернатора очень уважительно относится к этому заслуженному человеку»,— пояснил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Воробьев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Воробьев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам председателя свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной, парламент объявит дату проведения досрочных выборов губернатора в июне. Совет председателей избирательных комиссий поддержал проведение голосования 12, 13 и 14 сентября с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Окончательное решение будет принято после официального назначения выборов.

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева, который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года был губернатором Оренбургской области.

Денис Паслер не раз публично высказывался об Алексее Воробьеве с момента назначения врио губернатора. В конце марта господин Паслер отметил, что «с удовольствием» вспоминает совместную работу с ним по развитию Академического района в Екатеринбурге, в котором «создана современная, безопасная и комфортная среда для жизни людей». «Многие знаковые проекты, которыми гордится Средний Урал, реализованы при вашем непосредственном участии»,— обратился господин Паслер к экс-главе свердловского правительства.

В ходе общения с журналистами в апреле Денис Паслер заявил, что вернул бы должность председателя правительства Свердловской области (ликвидирована в 2016 году), если бы «нашел человека, как Алексей Петрович Воробьев». «Я считаю, что Алексей Петрович Воробьев — лучший председатель правительства, который был в Свердловской области»,— подчеркнул тогда врио губернатора.

В интервью «Областной газете», которое вышло в пятницу, Денис Паслер отметил, что считает Алексея Воробьева своим наставником. «Мы пересекались с ним на разных этапах наших жизней и дружим до сих пор. Очень ценю, что всегда могу и обратиться к нему за советом, и позвонить просто так поговорить. Это мудрейший человек, который отлично знает нашу Свердловскую область, каждую ее территорию»,— сказал он.

Василий Алексеев