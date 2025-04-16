Паслер не исключил разделения должности губернатора и председателя правительства

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прокомментировал возможность разделения должности губернатора и председателя правительства Свердловской области на встрече с руководителями свердловских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я считаю, что Алексей Петрович Воробьев – лучший председатель правительства, который был в Свердловской области. И это огромная заслуга руководителя системы, которая выстраивалась Эдуардом Эргартовичем [Росселем]. Если бы я нашел человека как Алексей Петрович Воробьев, то у меня не было сомнений в том, что это должны быть две должности. Я точно не говорю о том, что в Свердловской области нет достойных людей или нет руководителей такого калибра и масштаба. Область, слава Богу, кадрами не обделена»,– прокомментировал Денис Паслер.

Алексей Воробьев оставил должность председатель правительства Свердловской области в 2007 году, проработавший на посту более 10 лет. Поздравляя господина Воробьева с 75-летим 30 марта этого года, Денис Паслер назвал его «человек мощной созидательной энергии и большой силы воли».

Мария Игнатова