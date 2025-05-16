Дату проведения выборов губернатора Свердловской области объявят в июне

В июне на заседании законодательного собрания Свердловской области планируют объявить точную дату выборов губернатора Свердловской области, сообщила ТАСС председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации региональной избирательной комиссии, на заседании, которое прошло 15 мая, избирком утвердил порядок выдвижения и регистрации кандидатов при проведении досрочных выборов главы области, а также приняты перечень и формы документов для проведения выборов, включая документы для кандидатов. «В целом, структура порядка выдвижения и регистрации кандидатов осталась прежней, вместе с тем текст документа актуализирован с учетом изменений действующего законодательства»,— сообщили в избиркоме.

Избирком также обсуждал трехдневный формат голосования — 12, 13 и 14 сентября.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь — они пройдут в Единый день голосования.

Напомним, 26 марта Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области — спустя 12 лет руководства регионом он оставил должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер — эту должность ему предложил занять президент РФ Владимир Путин.

Ирина Пичурина