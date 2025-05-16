СМИ: встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе. Агентство «Интерфакс» до этого сообщило, что стороны взяли паузу. Встреча делегаций продлилась меньше двух часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская делегация во главе с Владимиром Мединским

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Российская делегация во главе с Владимиром Мединским

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Встреча завершилась»,— цитирует агентство «РИА Новости» турецкий дипломатический источник.

«В переговорном процессе сделана пауза»,— написал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Встреча РФ и Украины стартовала в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая