FT: Nvidia откроет новый исследовательский центр в Китае

Американская компания Nvidia — производитель чипов и другого высокотехнологичного оборудования — собирается открыть новый исследовательский центр в Шанхае. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, директор компании Дженсен Хуанг уже встречался с мэром Шанхая Гон Чжэном для обсуждения этого проекта. Китайские власти дали на него предварительное согласие, сообщает газета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Как отмечает издание, проект свидетельствует о стремлении американского производителя чипов сохранить присутствие на китайском рынке. Обсуждение проекта проходит в условиях американских ограничений на экспорт чипов в Китай и усиления торгового конфликта между странами в последние месяцы. В апреле сообщалось, что китайские технологические гиганты ByteDance, Alibaba и Tencent создали большие запасы чипов H20 производства Nvidia на случай новых американских ограничений на их поставки в Китай. На китайский рынок в прошлом году приходилось около 14% выручки компании.

Источники FT сообщают, что в новом исследовательском центре Nvidia, в частности, будут изучать конкретные потребности китайских клиентов и сложные технические требования, необходимые для соблюдения введенных Вашингтоном ограничений, а также оптимизировать под соответствующие требования существующие чипы. При этом, по их данным, непосредственная разработка и производство чипов будут по-прежнему осуществляться вне страны из опасений передачи интеллектуальной собственности в Китай.

Яна Рождественская