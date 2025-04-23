ByteDance, Alibaba и Tencent заранее закупили чипы Nvidia на миллиарды долларов

Китайские технологические гиганты ByteDance, Alibaba и Tencent создали большие запасы чипов H20 производства американской компании Nvidia до того, как в апреле вступили в силу новые ограничения на их поставки в Китай. Как сообщает Nikkei, этот тип чипов ИИ изначально разрабатывался как раз для поставок в Китай и соответствовал предыдущим требованиям экспорта. ByteDance, Alibaba и Tencent начали масштабные закупки H20 еще в прошлом году на случай, если Вашингтон все же решит ограничить поставки и этих чипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Sergio Flores / Reuters

Как сообщили Nikkei осведомленные источники, компании заказали Nvidia поставку около 1 млн чипов H20 до конца мая 2025 года. Стоимость заказа, по данным источников, превышала $12 млрд. Весь заказанный объем не успели поставить в связи с введением ограничений, но стоимость поставленных чипов составляет миллиарды долларов. Nikkei цитирует топ-менеджера одной из крупных китайских технологических компаний, который говорит, что «ограничения поставок H20… ожидали многие в отрасли». По его словам, «все крупные китайские технологические компании делали запасы H20 заранее». Кроме того, пишет Nikkei, китайские компании искали возможность закупки чипов Nvidia за пределами Китая, где на них не распространяются американские ограничения.

Алена Миклашевская