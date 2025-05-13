Апелляция защитников экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева отклонена

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест бывшего президента ПАО «Башнефть» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева, проживающего сейчас в Испании, в понедельник, 12 мая, пишет “Ъ”. Коммерсант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По информации издания, в деле насчитывается шесть эпизодов почти на 9 млрд руб.

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Постановление о привлечении господина Хорошавцева к уголовной ответственности вынес московский следователь 21 января. До этого сотрудник следственного управления направлял по адресу проживания Виктора Хорошавцева в столице повестки о вызове на следственные действия, на которые тот не реагировал. Тогда следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте бизнесмена.

Ходатайство рассмотрели в субботу, 29 марта, без участия прессы и адвоката по соглашению Романа Головкина. Защитника господина Хорошавцева в городе не было. Тогда Тверской райсуд принял решение об аресте коммерсанта на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за граница — господин Хорошавцев был объявлен в федеральный и международный розыск.

Следствие считает, что Виктор Хорошавцев вместе с бывшим главой АФК «Система» Евгением Новицким, совладельцем инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым и другими фигурантами причастен к хищению в 2014–2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. В числе пострадавших — НПФ «Урал ФД», Торгово-промышленный пенсионный фонд, фонд «Церих», «Мечел-фонд», НПФ металлургов и Первый национальный пенсионный фонд.

По версии следствия, это произошло в результате приобретения фигурантами на бирже «заведомо неликвидных облигаций» компаний «Дельта-Финанс» и «УНГП-Финанс», связанных с господином Хорошавцевым. Поскольку эмитенты облигаций не смогли расплатиться с НПФ, последние потерпели убытки на 8,9 млрд руб.

Защитники Виктора Хорошавцева обжаловали арест. Адвокат Головкин заявил, что люди, регулярно достававшие письма из почтового ящика квартиры бизнесмена, повесток не находили. Защитник отметил, что следователь, знавший номер телефон Виктора Хорошавцева, не звонил, а сам Роман Головкин вызван не был.

Против апелляционной жалобы выступили прокурор и представители потерпевших НПФ и АСВ. Мосгорсуд оставил в силе решение предыдущей судебной инстанции о заочном аресте. Адвокат Виктора Хорошавцева намерен продолжить обжалование судебных актов.