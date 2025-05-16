Минпросвещения создаст список из 100 фильмов для обязательного просмотра в школах
Составленный Минпросвещения РФ список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к просмотру школьникам, станет основой списка 100 лучших кинокартин для обязательного показа в школах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
13 мая президент Владимир Путин поручил Минпросвещения и Совету по культуре и искусству составить список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для просмотра в школах.
Список будут формировать до 30 августа этого года. В него войдут фильмы, «способные познакомить обучающихся с классическим кинематографом, транслирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Ответственными за исполнение поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя совета по культуре Карен Шахназаров.
Подробнее о работе над списком — в материале «Ъ» «Поиск кино».