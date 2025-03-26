Минпросвещения завершило работу над списком фильмов для школьников

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство завершило формирование списка фильмов, рекомендованных школьникам к семейному просмотру. Работа над списком началась еще летом 2024 года, в сентябре был представлен проект списка из 191 фильма. Сколько картин вошло в окончательный перечень, господин Кравцов не уточнил.

«Мы буквально на днях сделали список фильмов для просмотра после уроков, сегодня возможности есть, список фильмов для определенного класса»,— сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»). Агентство также опубликовало скриншоты списка фильмов для 8–9-х и 10–11-х классов. В перечне в том числе присутствуют фильмы «Броненосец "Потемкин"» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Легенда №17» (2013) и «28 панфиловцев» (2016).

В проекте, представленном в сентябре прошлого года, подавляющее большинство фильмов было снято в советские времена, всего десять кинокартин были выпущены в современной России. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей — для 5–6-х классов (10–12 лет), для 7–9-х классов (13–15 лет) и для 10–11-х классов (16–17 лет). В списке, опубликованном «РИА Новости», представлены группы 8–9-х и 10–11-х классов, а фильмы для 5–6–7-х классов не показаны.

Подробнее о работе над списком — в материале «Ъ» «Поиск кино».

Полина Мотызлевская