Путин поручил создать перечень фильмов для обязательного показа в школах

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения и президентскому Совету по культуре и искусству сформировать перечень из 100 советских и российских фильмов для демонстрации в школах. Ответственными за исполнение поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя совета по культуре Карен Шахназаров. Они должны представить доклад по поручению до 30 августа этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Поручение о формировании списка фильмов президент дал по итогам заседания совета, состоявшегося 25 марта. На нем Владимир Путин указывал, что сейчас составлением списков фильмов для школьников занимаются разные ведомства и это порождает много дискуссий. Для более слаженной работы над перечнем, как считает президент, в его формировании должен принимать участие Совет по культуре и искусству.

«Мне кажется, важно это тоже не бюрократизировать, поскольку это очень важный момент. Прямо надо сказать, что большая часть молодого поколения выращена не на российском кинематографе и уже не на советском»,— сказал президент на заседании.

На следующий день после заседания Минпросвещения отчиталось о завершении работы над перечнем фильмов для показа в школах. Работа над этим списком началась еще летом 2024 года, а в сентябре был представлен проект списка из 191 фильма. В новом списке ведомство представило более 400 кинокартин, включая серию фильмов «Без срока давности».

Подробнее о работе над списком — в материале «Ъ» «Поиск кино».

Полина Мотызлевская