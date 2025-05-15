Директор по дистрибуции «Эксмо» Норовяткин отпущен из СИЗО

Издательство «Эксмо» оказывает полное содействие следствию по уголовному делу о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Директора по дистрибуции издательства Анатолия Норовяткина отпустили из СИЗО после допроса в качестве свидетеля, сообщили в пресс-службе издательства.

«14 мая представители силовых структур произвели изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Изъятие сопровождалось предъявлением постановления, однако сотрудникам издательства было отказано в получении его копии. По устному пояснению, действия связаны с возбуждением уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.— "Ъ")»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Из сообщения следует, что издательство продолжает работу в штатном режиме. Остальную информацию пресс-служба не разглашает «в интересах следствия». Юристы издательства подключены к разбирательству.

Анатолия Норовяткина задержали 14 мая. Он проходит фигурантом по возбужденному уголовному делу. В основу дела легли материалы ФСБ и МВД, а также заключение специалистов. Они обнаружили в печатной продукции признаки пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Речь идет о продукции не издательства «Эксмо», а Popcorn Books. Анатолий Норовяткин якобы был причастен к распространению этой продукции.

Екатерина Отрашкевич