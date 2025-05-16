Иностранные туристы увеличили бронирования в России на 40%

Рынок въездного туризма в России показал значительный рост в начале высокого сезона. По данным «Островка», количество бронирований отелей иностранцами за первую половину мая выросло на 40% в годовом сопоставлении. Основной прирост обеспечили гости из Азии и Ближнего Востока, чему способствовало расширение авиасообщения и упрощение визового режима.

В «Интуристе» зафиксировали увеличение турпотока на 27%, а летние бронирования выросли в 3,4 раза. Cosmos Hotel Group отметила рост на 54% в майские праздники, особенно в Москве и Петербурге. В Azimut Hotels связывают это с празднованием Дня Победы.

Несмотря на позитивную динамику, объемы въездного туризма пока на 51% ниже докризисного 2019 года. Однако эксперты не исключают, что по итогам года показатель может превысить допандемийный уровень.

Средняя цена ночи в отеле для иностранцев составила 9,7 тыс. руб. (+13% г/г). Дороже всего бронировали гости из Саудовской Аравии (16,9 тыс. руб.), дешевле — из Белоруссии (5,8 тыс. руб.).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Азия подселилась к России».