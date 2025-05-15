РПЦ откроет вторую магистерскую программу для военных священников

Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства, следует из информации на сайте РПЦ. Это уже вторая магистерская программа для военных священников. Первая с 2023 года действует при Донской духовной семинарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Обучение по программе в Донской духовной семинарии предполагает подготовку специалистов в сфере взаимодействия церкви с верующими военнослужащими. Программа реализуется при поддержке Южного военного округа и содержит такие дисциплины, как «Духовная реабилитация участников военных действий», «Церковное служение в вооруженных силах и правоохранительных органах», «Общевоенная подготовка», «Основы геополитики», «Военная медицина и психология», «История военного духовенства в России» и др. В апреле 2024 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщал «Ъ», что по этой программе обучаются 60 военных священников из различных епархий.

На сайте РПЦ не сообщается, будет ли программа Екатеринбургской духовной семинарии аналогичной той, что реализуется в Ростове-на-Дону.

Об участии священников в СВО — в материале «Ъ» «300 священников вызывают подкрепление».

Полина Мотызлевская