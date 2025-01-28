300 священников вызывают подкрепление

Российской армии не хватает военных священников для окормления солдат и офицеров — об этом представители Русской православной церкви заявили на XXXIII Рождественских чтениях. Сейчас в зоне СВО работают около 300 клириков, а нужно 1,5 тыс., заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Одной из важнейших задач священства участники чтений назвали «борьбу с озверением» людей, участвующих в боевых действиях — а также противодействие «греховному духу мщения» у военнослужащих, потерявших товарищей.

«Работа военных священников является главным условием победы в этой войне,— заявил на чтениях протоиерей Димитрий Василенков, заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с ВС РФ.— Где крепче боевой дух, та армия и сильней». По его словам, «верующий воин прекрасно разбирается в смыслах этой войны — знает, что воюет за правду» и «в условиях абсолютного озверения людей не дает самому себе превратиться в зверя». Протоиерей отдельно упомянул опасность распространения неоязычества, которое воспитывает в военных «звериные качества». И предупредил, что цель противника — «заставить наших воинов ответить на их зверства своими зверствами, тем самым вогнать их в грех и лишить помощи Божией». Верующему же «легче выйти на линию огня и бросить вызов смерти», а чем больше таких военнослужащих, тем ближе победа, сделал вывод главный военный священник РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Дмитрий Василенков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Протоиерей Дмитрий Василенков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас основная масса наших военнослужащих крещеные, но являются номинальными христианами,— сказал протоиерей Святослав Чурканов, помощник главного военного священника в зоне СВО по работе с Росгвардией.— Столкнувшись с тем, что совершает противоборствующая сторона, многие впадают в ступор. Не имея духовной основы внутренней, они просто не могут понять происходящего». Он с сожалением отметил, что когда человек слабо воцерковлен, то «для него месть становится на первом месте». Поэтому священнику необходимо постоянно напоминать бойцам всех подразделений, что они «не должны уподобляться той стороне». «Да, это тяжело — по собственному опыту знаю это прекрасно. Но надо отвадить их от греховного духа мщения,— сказал отец Святослав.— Потому что у многих погибают товарищи, родственники, близкие. Потом (влияет.— “Ъ”) этот поток негативной информации, которую они смотрят по интернету».

«Человек, который участвовал в боевых действиях, может стать более злым, пылать ненавистью,— подтвердил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ.— Этого нельзя (допускать.— “Ъ”) даже к врагам. Необходимо остаться на войне человеком и, конечно, христианином — не стать частью зла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Андрей Канев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Протоиерей Андрей Канев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Наша война текущая показала практическую актуальность духовной работы в войсках»,— сказал протоиерей Андрей Канев, помощник командующего Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими. Он напомнил коллегам, «как было крайне сложно работать в войсках» в начале СВО: «Растерянность, отсутствие идеи, отсутствие понимания… Виден стал кризис психологической работы в войсках, в том числе военно-политический». Священник привел в пример ситуацию в марте 2022 года, когда «замполит не мог найти слов» для идущего в атаку подразделения. Сейчас ситуация изменилась, заверил он — но призвал возродить в армии институт катехизации (изучение основ христианского вероучения). «У нас войско-то бездуховное, надо очень много с этим работать,— сказал отец Андрей.— А это все должно быть сделано вчера и позавчера, в пункте постоянной дислокации, а не сегодня в окопе». Также он считает необходимым вернуть курс религиоведения в военные учебные заведения — а пока окормлять действующую армию: «Получение опыта веры на войне еще не предполагает правильной религиозности. Есть командиры и замполиты, которые Бога почувствовали, веру почувствовали — но еще к православию не пришли. Поэтому нам надо много работать — а для этого необходимо увеличение штатных должностей». Речь он закончил призывом: «Работайте, братья».

«Священников просто катастрофически не хватает (в зоне СВО.— “Ъ”),— подтвердил протоиерей Святослав Чурканов.— И у многих начинает нарастать эмоциональная, духовная усталость». Он призвал коллег «не отлынивать» от поездок в зону СВО: «Понятно, что все проходит на добровольных началах. Но эта война касается и коснется всех нас. И чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее это все закончится».

Чудеса на поле боя Хотя, по словам участников Рождественских чтений, священников на СВО не хватает, чудеса на поле боя происходят постоянно. «На войне атеистов нет»,— уверяли участники сессии с одноименным названием, предваряя выступления «про Божий промысел на войне». «Там, где тяжело: льется кровь, постоянное горе утраты — Господь ближе, чем в обычной жизни»,— заметил первый зампред Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев. Но предостерег: «Чудеса бывают и ложными, и их надо уметь отличать, чтобы не поклоняться чему-то не тому». Примеров ложных чудес он не привел, но о реальных показали небольшой фильм. Свидетели рассказывали многочисленные истории, как выжили в зоне СВО благодаря тому, к примеру, что пуля попала в их нательный крестик или осталась в паспорте, в обложке которого была спрятана иконка. К одному из персонажей фильма с иконой в руках окружающие обращаются «Черт». Черт спас икону из храма во время атаки ВСУ. «А икона спасла меня — кассетные снаряды со всех сторон — и в меня не попало. А не забрать я ее не мог — образ под мышку и бежать. Такой вот Черт». Затем бойцы батальона «Скиф» рассказывали о прямом попадании в блиндаж: никто не погиб, лишь увидели свечение, которое «как будто создало защитный кокон». «Только икона пропала, Святого Варфоломея, ничего от нее не осталось, тогда-то мы и поняли, что это за свечение было»,— рассказывал один из бывших в том блиндаже военных. Самым «материальным» чудом на чтениях была представлена мироточивая икона Богородицы «Умягчение злых сердец». Ее «хранитель — ветеран силовых структур» Сергей Фомин (в его доме в 1998 году образ замироточил) рассказывал, что икона была в ДНР, ЛНР, Запорожской области, а у Антоновского моста в Херсоне «поменяла и даже спасла жизни многих бойцов». Хранитель иконы вспоминал, как дважды ее брал с собой Дмитрий Медведев — когда, будучи главой государства, встречался с президентом США Бараком Обамой: «В 2010 году подписали соглашения, о которых никто думать не мог, что такое возможно (речь о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III.— “Ъ”) — и тогда это, несомненно, было связано с иконой». «Основа всякого чуда — наша религия»,— подвел итог архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. «Люди, далекие от веры, находят ее в себе и начинают верить искренне, находят свой путь к Богу — благодаря таким тяжелым обстоятельствам. Это все — настоящее чудо»,— заключил архиепископ. Полина Ячменникова

«Мы бьем в колокола» о том, что «300 священников не хватит, чтобы окормлять армию», сказал митрополит Кирилл. Он дал понять, что считает необходимым увеличить штат военного священства до 1,5 тыс. клириков, и сообщил, что эта тема будет обсуждаться 30 января на круглом столе в Госдуме. «Но нужно будет работать очень серьезно,— предупредил митрополит.— Первый шаг — магистратура с военным блоком в Ростовской духовной семинарии (открыта в 2023 году.— “Ъ”). И нужно будет, возможно, таких открывать больше. И подбирать кандидатов с первых дней обучения, беседовать с ними, направлять».

Генерал-полковник, бывший командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Валерий Баранов заявил, что необходимо добиться принятия закона о военных священниках — с соответствующими государственными гарантиями. «Те священнослужители, которые погибли (в зоне СВО.— “Ъ”),— мы только сейчас добились, чтобы их семьям выплачивали то, что положено. И то не в полной мере,— посетовал он.— Этот вопрос надо проработать до конца. Ведь это вопрос о вере, об основе нашей государственности». Однако после этого он упрекнул священников в нежелании канонизировать генералиссимуса Александра Суворова (см. историю вопроса). По словам господина Баранова, очень важно, чтобы военные могли «упоминать в молитвах этого полководца». «Мы собрали много обращений от городов, от суворовских, нахимовских училищ, от граждан — это все есть в Синодальном отделе,— сказал он.— Я знаю, что патриарх сильно занимается этой темой. Но есть некоторые поползновения пониже его. Честно сказать, не государственный подход».

Вопрос о канонизации Александра Суворова Подробности Дискуссия о канонизации генералиссимуса Александра Суворова ведется с 2001 года, когда к лику святых был причислен адмирал Федор Ушаков. В 2005 году Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет начал работу по сбору материалов о жизни полководца для передачи вопроса о канонизации на рассмотрение в Синодальную комиссию. В том же году глава комиссии, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий заявил, что «выдающиеся военные заслуги сами по себе не могут служить основанием для прославления в лике святых». В 2020 году с инициативой причислить полководца к лику святых выступил основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в ответ заявил, что для канонизации нужны документальные свидетельства «чудотворений» полководца, и призвал избегать подмены святости геройством. В марте 2022 года с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых к РПЦ обратился заместитель министра обороны РФ Николай Панков. В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. В ноябре того же года Всемирный Русский Народный собор поддержал инициативу о причислении полководца к лику святых.

Александр Черных