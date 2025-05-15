Foxconn построит в Индии завод по производству чипов на $435 млн

Правительство Индии одобрило план по строительству в стране завода по производству полупроводников тайваньской компанией Foxconn. Об этом 14 мая сообщил индийский министр по вопросам информации и вещания Айшвини Вайшно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / File Photo / Reuters Фото: Ann Wang / File Photo / Reuters

Foxconn будет строить завод в штате Уттар-Прадеш на севере страны совместно с индийской компанией HCL Group. В проект будет инвестировано 37 млрд рупий ($435 млн). Завод должен заработать в 2027 году, на нем будут производиться чипы для смартфонов, ПК, электромобилей и других устройств.

В последнее время Foxconn — ключевой подрядчик корпорации Apple в производстве ее смартфонов и планшетов — расширяет производство в Индии в условиях, когда власти США вводят очень высокие импортные пошлины на товары из Китая. Компания уже существенно увеличила производство гаджетов Apple в Индии. Foxconn строит огромный завод в Индии, который будет запущен уже в текущем году и на котором в числе прочего будут производиться iPhone.

Яна Рождественская