Bloomberg: компания Apple увеличила производство iPhone в Индии

В прошлом году американская компания Apple увеличила производство смартфонов iPhone в Индии на 60%. Как сообщает Bloomberg, компания предприняла такие шаги для диверсификации производства за пределами Китая.

Сейчас компания производит в Индии 20% всех устройств, доля Apple на индийском рынке составляет около 8%. Заводская стоимость общего выпуска оценивается в $22 млрд. В стране также собирается вся линейка моделей iPhone. Крупнейшими поставщиками компании в Индии являются Foxconn Technology Group и Tata Group (включает Pegatron Corp. и Wistron Corp.).

Как ранее сообщало агентство. Новые пошлины, которые обещал ввести американский президент Дональд Трамп были призваны в том числе вынудить Apple вернуть производство в США. Однако уже 12 апреля Вашингтон освободил смартфоны и другую электронику от действия пошлин.

Издание считает маловероятным перенос производства Apple в США, объясняя это сложностью цепочки поставок.

По прогнозам аналитиков, из-за повышения пошлин цены на iPhone в США могут вырасти на 43%, до $2,3 тыс. за некоторые модели, а в случае переноса производства в США — до $3,5 тыс.