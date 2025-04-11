Foxconn строит новый завод в Индии

Тайваньская компания Foxconn Technology Group — ключевой подрядчик корпорации Apple в производстве ее смартфонов и планшетов — строит завод в Индии. Площадь предприятия в городе Бангалор составит 1,2 млн кв. м. Он станет вторым по размеру заводом Foxconn после китайского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darren Hauck / Reuters Фото: Darren Hauck / Reuters

Project Elephant должны запустить уже в текущем году. Планируется, что новые мощности увеличат производство iPhone в Индии к концу года вдвое, до 25–30 млн в год. Это может помочь Apple в условиях, когда на импорт китайских товаров в США наложены запретительные пошлины в 145%, в то время как на индийские товары введены пошлины в 26%, кроме того, отложенные на 90 дней. Как сообщало Reuters, Apple уже всеми силами наращивает производство на индийских заводах Foxconn, в том числе за счет увеличения количества работников и введения воскресных смен.

Также сообщалось, что перед введением пошлин Apple за три дня в марте ввезла в США из Индии пять самолетов с iPhone и другими гаджетами. По прогнозам аналитиков, из-за повышения пошлин цены на iPhone в США могут вырасти на 43%, до $2,3 тыс. за некоторые модели, а в случае переноса производства в США — до $3,5 тыс.

Яна Рождественская