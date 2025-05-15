Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили размер дивидендов за 2024 год

Акционеры «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 руб. на одну обыкновенную акцию. Суммарный дивиденд за 2024 год составит 1055 руб. за акцию (с учетом ранее выплаченных по итогам девяти месяцев 514 руб. за акцию).

Как сообщает «Интерфакс», в годовом общем собрании акционеров 15 мая приняли участие 3 729 акционеров, владеющих 59,45% от общего количества акций компании. В повестку дня были включены стандартные вопросы, в частности, об избрании совета директоров (СД) в количестве девяти человек. Для них утверждена выплата в размере 6,375 млн руб. каждому с учетом выплаты части вознаграждения в декабре прошлого года. Акционеры также согласовали вознаграждение в размере 14 млн рублей для каждого вновь избранного члена СД. В целях нивелирования инфляции размер данного вознаграждения на 9% превышает прежний показатель.

Уставный капитал «ЛУКОЙЛа» составляют 692,9 млн акций. По итогам 2023 года суммарный размер выплат акционерам равнялся 945 руб. на акцию.