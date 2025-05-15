Google добавит чат-бота Gemini в телевизоры и автомобили

Американская корпорация Google объявила о расширении доступа к ассистенту Gemini на смарт-телевизорах с Google TV, автомобилях на Android Auto, часах на WearOS и гарнитурах смешанной реальности Android XR. Запуск функций ожидается до конца 2025 года.

На Google TV Gemini будет рекомендовать фильмы согласно возрасту пользователя, также чат-бот сможет отвечать на вопросы детей и предлагать обучающие ролики. В автомобилях ассистент научится вести естественный диалог, а также искать зарядную станцию на маршруте и обобщать получаемые сообщения. В Wear OS Gemini избавит от необходимости печатать на маленьком экране — будет достаточно голосовой команды.

Ранее Google представила новый дизайн Android с большим количеством анимаций. Обновление уже доступно в бета-версии Android 16.

Евгений Федуненко