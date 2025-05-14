Google представила новый дизайн Android с большим количеством анимаций

Американская корпорация Google представила крупное обновление интерфейса Android 16 и Wear OS 6 под названием Material 3 Expressive. Обновление уже доступно в бета-версии Android 16 на смартфонах Pixel.

ОС получили более «естественные» анимации, расширенные динамические цветовые темы и новые адаптивные компоненты, призванные сделать работу с устройствами более персонализированной. Появились эффект размытия фона в панели уведомлений и быстрых настройках и более компактный виджет At a Glance, отображающий полезную информацию на главном экране. Функция Live Updates выведет в строку состояния данные о доставке, такси и других сервисах в реальном времени.

На операционной системе для смарт-часов Wear OS 6 новые иконки и кнопки обеспечат более удобное управления и до 10% прироста автономности. Ожидается, что финальный релиз обновлений выйдет вместе с Android 16 позднее в 2025 году.

Евгений Федуненко